Официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил, что США начинают поставку нового пакета военной помощи Украине. Также он сообщил, сколько американских военных находятся с инструкторской миссией в Украине.

Об этом Кирби сказал на брифинге 27 января.

По его словам, за последние дни США отправили в Украину три партии военной помощи весом почти в 300 тонн.

"Мы пытаемся понять, можно ли их (поставки - Ред.) ускорить", - сказал Кирби.



При этом чиновник отказался раскрыть, что именно Штаты планируют посылать Украине, сообщив только, что речь идет о "летальных и нелетальных" средствах.

Он также напомнил о том, что около 200 бойцов национальной гвардии американского штата Флорида продолжают миссию инструкторов и советников.

"Не было решений на данный момент менять их миссию или статус, их расположение в Украине", - заявил представитель Пентагона.

Кирби также дал понять, что безопасность военнослужащих является приоритетом для Пентагона и в случае обострения ситуации их можно будет оперативно вывезти.

Как писала "Страна", 25 января в "Борисполь" прибыли 100 тонн летального оружия из США, включая три сотни "Джавелинов".

Также мы сообщали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширении военной учебной миссии в Украине, а также военной помощи, которая будет состоять из "нелетального оборудования" и "поможет противостоять угрозе российского вторжения".