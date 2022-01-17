Министерство обороны Словакии опровергло информацию издания The New York Times, что американские инструкторы, в случае военного конфликта Украины с РФ, на ее территории будут обучать украинских военных.

Об этом сообщает братиславская газета Pravda со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства республики Мартину Коваль-Какашчикову в понедельник, 17 января.

"О такой возможности обучения украинских военных, о которой изданию The New York Times будто бы сообщил "засекреченный источник", со стороны Словакии не велась дискуссия с американской администрацией ни на двустороннем, ни на многостороннем уровнях. Таким образом, данная информация не основана на реальности", - заявила Коваль-Какашчикова.

The New York Times 14 января проинформировала, что американская администрация, если РФ введет войска в Украину, планирует организовать в Словакии, Польше и Румынии обучение украинских военных для последующей переброски в оккупированные районы. Кроме того, США и другие государства - члены НАТО будут помогать Украине оружием, медицинским оборудованием, а также предоставлять убежище гражданам, покидающим страну на фоне военного конфликта.

Напомним, что в феврале во Львовской области пройдут военные учения по стандартам НАТО. Бойцов будут обучать украинские инструкторы, однако участие в мероприятии примут наблюдатели-тренеры по вооруженным силам стран Альянса.

Ранее "Страна" сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с коллегами из "Бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония, обсудил ситуацию вокруг Украины, а также вопросы НАТО.

Также мы писали, что в Пентагоне сообщили, сколько инструкторов Национальной гвардии США работают в Украине.