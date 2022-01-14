В Пентагоне сообщили, сколько инструкторов Национальной гвардии США работают в Украине
На территории Украины остаются менее 200 инструкторов американской Национальной гвардии.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге
"Там находится менее 200 национальных гвардейцев из Флориды, в рамках миссии на ротационной основе по совету и помощи. Мы делаем это уже несколько лет. Они остаются в Украине и выполняют свои задачи", - сказал представитель Пентагона.
Кирби добавил, что Вашингтон не видит необходимости в отдельной "горячей линии" с Россией по украинской территории.
"Линии для устранения конфликтных ситуацией с Россией на Украине у нас нет", - заявил представитель Пентагона.
Джон Кирби рассказал, что у Вашингтона и Москвы "много линий связи", в том числе прямые контакты между военным руководством.
Пресс-секретарь Пентагона указал на то, что министр обороны США Ллойд Остин говорил с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу несколько дней назад.
"Так что, учитывая эту линию связи, я не думаю, что необходима отдельная горячая линия по Украине", - добавил Кирби.
Ранее мы писали, что Великобритания готова эвакуировать военных инструкторов из Украины в случае конфликта с Россией.
Также "Страна" сообщала, что в США заявили, что главная военная академия Украины стала базой для ультраправой организации Centuria.