На территории Украины остаются менее 200 инструкторов американской Национальной гвардии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге

"Там находится менее 200 национальных гвардейцев из Флориды, в рамках миссии на ротационной основе по совету и помощи. Мы делаем это уже несколько лет. Они остаются в Украине и выполняют свои задачи", - сказал представитель Пентагона.

Кирби добавил, что Вашингтон не видит необходимости в отдельной "горячей линии" с Россией по украинской территории.

"Линии для устранения конфликтных ситуацией с Россией на Украине у нас нет", - заявил представитель Пентагона.

Джон Кирби рассказал, что у Вашингтона и Москвы "много линий связи", в том числе прямые контакты между военным руководством.

Пресс-секретарь Пентагона указал на то, что министр обороны США Ллойд Остин говорил с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу несколько дней назад.

"Так что, учитывая эту линию связи, я не думаю, что необходима отдельная горячая линия по Украине", - добавил Кирби.

Ранее мы писали, что Великобритания готова эвакуировать военных инструкторов из Украины в случае конфликта с Россией.

Также "Страна" сообщала, что в США заявили, что главная военная академия Украины стала базой для ультраправой организации Centuria.