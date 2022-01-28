США планируют передать Украине до 45 самолетов с вооружением в рамках пакета военной помощи на сумму 200 млн долларов. Четыре таких рейса уже были осуществлены.

Об этом со ссылкой на данные Минобороны Украины пишет "РБК-Украина".

"Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму 200 млн долларов с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов", - рассказали журналистам в ведомстве.

Речь, по информации источников издания идет о средствах оборонного характера: боеприпасах, средствах контрбатарейной борьбы, противотанковых средствах, стрелковом вооружении и т.д.

Напомним, что первый самолет с одной из нескольких партий пакета военной помощи от США на сумму 200 млн долларов, выделение которой санкционировал президент США Джо Байден в декабре 2021 года, прибыл в Киев 22 января. Тогда в американском посольстве заявили, что это помощь, включающая около 200 тыс. фунтов (около 90 тонн - Ред.) летального оружия.

Также мы писали о том, что 27 января официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что за последние дни США отправили в Украину три партии военной помощи весом почти в 300 тонн. По его словам, речь идет о "летальных и нелетальных" средствах.