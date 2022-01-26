Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, которая ранее заявила, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО, считает, что Украина и сама сможет за себя постоять в случае войны с Россией.

Об этом Шерман сказала 26 января во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Виктора Пинчука и транслировавшейся в Фейсбуке.

"Я бы хотела обратиться к России. Что бы вы ни сделали, знайте: это не та Украина, которая была годы назад. Это Украина с дееспособными вооруженными силами, страна, которая будет стоять за себя. И вы не сможете ничего сделать, чтобы украинские граждане не боролись за свое будущее. Россия не сможет ничего сделать", - повторила Шерман.

Слова Шерман несколько расходятся с позицией Белого дома. Там вчера заявили, что у Байдена нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину. То есть США готовы оказать военную помощь вовсе не "любым способом".

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО не будет размещать свои войска в Украине.