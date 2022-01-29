В Белом доме поселилась кошка, появление которой президент США Джо Байден объявила еще в апреле. Животное зовут Уиллоу.

Три фотографии мурки опубликовала 28 января в своем Фейсбуке первая леди США Джилл Байден.

Уиллоу молода - ей два года, она имеет окрас табби. Джилл Байден дала ей имя в честь города Уиллоу-Гроув в Пенсильвании - кошка родилась там на ферме.

"Уиллоу обустраивается в Белом доме с любимыми игрушками, лакомствами и у нее теперь есть большое пространство для исследования и обнюхивания", - сказал преcc-cекретарь первой леди Майкл Ларозу.

Байден решила взять Уиллоу еще во время предвыборной кампании мужа, когда выступала перед избирателями и ее речь прервал котенок, прыгнувший на сцену. Хозяин фермы, на которой жила кошка, немедленно уступил ее миссис Байден. После избрания мужа президентом Джилл пообещала, что привезет кошку в Белый дом. Однако переезд пришлось отложить.

В апреле 2021 года в эфире телешоу Байдены сообщили о скором появлении кошки в резиденции. Президент дал понять, что это была не его идея.

Последний по счету перед Уиллоу "первой кошкой США" была Индия, жившая в семье президента Джорджа Буша-младшего до 2009 года. Дональд Трамп в Белом доме животных не заводил.

Сейчас кроме Уиллоу в Белом доме живет щенок немецкой овчарки Коммандер. Президент в декабре рассказал, что щенка ему подарил на день рождения брат Джеймс. Раньше у Байденов было еще две овчарки. Мейджор "прославился" агрессивным поведением, из-за чего его отправляли на перевоспитание к кинологу, но в итоге решили оставить жить у друзей семьи в более спокойной обстановке. Вторая овчарка, тринадцатилетний Чемп, умерла летом 2021 года.