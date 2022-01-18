Во Львове на улице Юрия Липы загорелась квартира в одном из домов. Жителей эвакуировали, но в помещении осталась кошка, животное уже не дышало. Однако, ей сделали непрямой массаж сердца и спасли.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

Спасатели прибыли на сообщение о пожаре в одной из квартир на улице Юрия Липы. Выяснилось, что в помещении не было никого, кроме кошки.

Кошка по кличке Микки уже успела надышаться угарным газом, ей было плохо. Спасатели вынесли животное на улице, и патрульные оказали ей первую помощь.

"В одной из охваченных пламенем квартир полицейский Владимир Микиевич увидел без сознания кошку и не оставил животное. Став на колени, едва дотянулся до кошки и вынес ее из дома. Сердце у животного не билось. Напарница Мария Алешина сделала искусственный массаж сердца кошке и смогла привести ее в чувство", — пишут в сообщении.

Через несколько минут пришла хозяйка квартиры и спасенной кошки. Женщина была в шоковом состоянии, поэтому попросила стражей порядка отвезти животное в ветеринарную клинику.

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