В Днепропетровской области, вблизи поселка Росишки Синельниковского района сегодня прямо во время движения загорелся автобус, перевозивший рабочих одного из местных предприятий.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию спасатели установили, что огнем охвачен моторный отсек и салон автобуса. К моменту возникновения возгорания в транспортном средстве находилось восемь человек, которые, успели его покинуть до того момента, когда огонь охватил весь салон.

К ликвидации пожара были привлечены 4 человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Напомним ранее "Страна" писала, что под Харьковом при лобовом столкновении двух легковушек на кольцевой дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая погибли трое взрослых, двух малышей увезли в больницу. Смертельная авария произошла около 8:30 в среду, 12 января.

Также, мы писали, что в Киеве во время движения загорелся трактор, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент случился на Столичном шоссе 10 января.