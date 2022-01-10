В понедельник, 10 января, в Киеве во время движения загорелся трактор. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент случился на Столичном шоссе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Выяснилось, что во время движения произошло короткое замыкание. Пожар до приезда спасателей удалось погасить проезжавшим мимо очевидцам, водитель не пострадал.

"Во время движения произошло короткое замыкание. Кабину мгновенно охватил огонь. К счастью, водитель успел выбежать из горящей машины. В этот момент рядом проезжали неравнодушные водители, которые достали огнетушители и самостоятельно погасли огонь до приезда бойцов ГСЧС", – говорится в сообщении Telegram-канала Magnolia TV.

На опубликованном видео можно заметить, что в результате пожара серьезные повреждения получила кабина трактора.

Напомним, ранее "Страна" писала, что в Николаеве в микрорайоне Лески на ходу загорелся новый троллейбус. По предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. К счастью, во время возгорания в салоне троллейбуса не было пассажиров.

Также мы сообщали, что в середине декабря под Киевом на ходу загорелась маршрутка с 20 пассажирами.