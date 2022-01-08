Ночью с пятницы на субботу, 8 января, в Харькове на ходу загорелся трамвай №23, из-за чего пришлось срочно вызывать спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"8 января в 01:46 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на трамвайном пути напротив проспекта Московского,297б (у трамваев) в городе Харькове. Во время движения трамвая по маршруту №23, загорелась водительская кабина и частично салон. Водитель остановился и вызвал спасателей. К счастью пассажиров в салоне не было", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, ликвидировать возгорание удалось в течение часа. Сейчас устанавливаются детали инцидента. Предварительная причина – короткое замыкание в электропечи в кабине водителя.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве в микрорайоне Лески на ходу загорелся новый троллейбус. По предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. К счастью, во время возгорания в салоне троллейбуса не было пассажиров.

Также мы писали, что в середине декабря под Киевом на ходу загорелась маршрутка с 20 пассажирами.