В ночь на воскресенье, 26 декабря, львовские пожарные тушили возгорание, вспыхнувшее в поезде "Киев-Ужгород". Инцидент произошел около 03:45, передает пресс-служба спасателей.

"Около 03:45 возник пожар в вагоне №7 пассажирского поезда №81 с сообщением "Киев-Ужгород", который прибыл на главный железнодорожный вокзал Львова", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что пассажиров пришлось эвакуировать. Вагон отсоединили и перевели на запасную колею. Ликвидировать пожар удалось в 05:03.

Напомним, летом на железной дороге в районе Николаева загорелся тепловоз, который ехал в составе пассажирского поезда №767 "Интерсити" сообщением "Киев-Херсон". Благодаря оперативным действиям спасателей из ГСЧС Украины жертв и пострадавших в результате пожара удалось избежать.

Также мы писали, что работники акционерного общества "Укрзализныця" показали "Стране", в каком состоянии находятся огнетушители в вагонах. По словам одного из сотрудников предприятия, средства для борьбы с пожарами не пригодны для тушения огня. "Они все непригодны к эксплуатации. Если локомотив загорится, то он просто сгорит", - сказал сотрудник.