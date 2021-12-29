В Днепре на пересечении улицы Пастера и проспекта Яворницкого трамвай №9 сошел с рельсов и зажал женщину между вагоном и светофором. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщает "Вiдкритий".

В Днепре 28 декабря был сильный снегопад, из-за которого на дорогах начались сильные пробки и аварии. Вечером пошел дождь, который привел к гололеду, из-за чего ситуация на дорогах стала еще хуже.

Трамвай №9, входя в поворот на пересечении улицы Пастера и проспекта Яворницкого, сошел с рельсов и наехал на женщину-пешехода. Прохожие вызвали полицию и "скорую". Однако пострадавшая скончалась на месте еще до приезда медиков.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве в микрорайоне Лески на ходу загорелся новый троллейбус. По предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. К счастью, во время возгорания в салоне троллейбуса не было пассажиров.

Также мы писали, что в "Укравтодоре" просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима, а по возможности, удержаться от поездок из-за мокрого снега, который укрыл большинство украинских регионов.