На днях в Николаеве в микрорайоне Лески на ходу загорелся новый троллейбус. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета в Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. К счастью, во время возгорания в салоне троллейбуса не было пассажиров. До приезда спасателей огонь тушил водитель.

По словам начальника управления транспорта Дмитрия Попова, повреждения салона существенны, но транспортное средство можно отремонтировать.

Ранее мы писали, что недавно на львовском вокзале загорелся поезд "Киев-Ужгород". Пассажиров пришлось эвакуировать. Вагон отсоединили и перевели на запасную колею.

Также сообщали, что под Киевом на ходу загорелась маршрутка. В салоне находились 20 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, пожар произошел в результате неисправности проводки. В результате транспорт полностью сгорел.

Кроме того, писали, как во Львове загорелся трамвай с пассажирами. Инцидент произошел вечером в центре города. Загорелся один из вагонов трамвая. Пассажиры и водитель успели выбежать из транспортного средства, поэтому никто не пострадал.