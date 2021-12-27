В Николаеве горел троллейбус. Фото: t.me/mykolaivrada

На днях в Николаеве в микрорайоне Лески на ходу загорелся новый троллейбус. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета в Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. К счастью, во время возгорания в салоне троллейбуса не было пассажиров. До приезда спасателей огонь тушил водитель.

По словам начальника управления транспорта Дмитрия Попова, повреждения салона существенны, но транспортное средство можно отремонтировать.

в Николаеве горел новый троллейбус

в Николаеве горел новый троллейбус. Фото: t.me/mykolaivrad

в Николаеве горел новый троллейбус. Фото: t.me/mykolaivrad

в Николаеве горел новый троллейбус. Фото: news.pn

в Николаеве горел новый троллейбус. Фото: news.pn

Ранее мы писали, что недавно на львовском вокзале загорелся поезд "Киев-Ужгород". Пассажиров пришлось эвакуировать. Вагон отсоединили и перевели на запасную колею.

Также сообщали, что под Киевом на ходу загорелась маршрутка. В салоне находились 20 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, пожар произошел в результате неисправности проводки. В результате транспорт полностью сгорел.

Кроме того, писали, как во Львове загорелся трамвай с пассажирами. Инцидент произошел вечером в центре города. Загорелся один из вагонов трамвая. Пассажиры и водитель успели выбежать из транспортного средства, поэтому никто не пострадал.

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