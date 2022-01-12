Трое взрослых погибли и двое детей получили травмы в результате лобового столкновения двух легковушек на кольцевой дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая. Смертельная авария произошла около 8:30 в среду, 12 января. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, столкнулись два автомобиля - Kia Optima и Toyota Camry. Столкновение стало смертельным для обоих водителей и пассажирки Toyota. Также в этом авто находились двое детей, возрастом около 2-3 лет. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.

По данным полиции, 34-летний водитель автомобиля Kia двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе и внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины. Такси следовало ему навстречу по своей полосе движения, сообщают в ГУНП харьковской области.

По данным источников "Страны", столкновение произошло из-за того, что водитель авто "Kia" не справился с управлением. А дети, находившиеся в машине, не были в детских автокреслах.

Напомним, в Мелитополе столкнувшийся с деревом автомобиль разорвало пополам, за рулем бы полицейский. Он погиб вместе с женой.

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