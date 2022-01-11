Масштабная смертельная авария произошла на въезде в Одессу (со стороны Севертранса). Как сообщают местные телеграм-каналы, водитель фуры был в момент ДТП пьян.

Судя по видео, фуру буквально разорвало на куски. Удар был такой силы, что машина снесла электроопору. Также на видео можно рассмотреть раздавленную грузовиком легковушку. Сообщается, что в аварии есть погибший.

Подробности происшествия выясняются. На месте работают правоохранители и оперативные службы.

Напомним, минувшей ночью в Мелитополе в жутком ДТП погиб 36-летний местный полицейский и его 31-летняя жена - их автомобиль разорвало пополам при столкновении с деревом. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.

Как сообщалось, водителя, который под наркотиками раздавил на фуре людей в Харькове, арестовали на два месяца.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровно пьяный помощник бывшего депутата насмерть сбил военного и скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан.

Также мы сообщали, что в Киеве ДТП с участием бензовоза блокировало движение трамваев и улицу Вацлава Гавела.