Выяснились подробности страшного ночного ДТП в Мелитополе (Запорожская область), в результате которого автомобиль Chevrolet Cruze разорвало пополам при столкновении с деревом. Погибшими в этом ДТП оказался 36-летний капитан полиции Иван Елисеев и его 31-летняя супруга. Смерть водителя и пассажирки была мгновенной. У пары остался семилетний сын, сообщает Нацполиция Запорожской области.

Сообщается, что Иван Елисеев работал инспектором отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления полиции.

Напомним, ДТП произошло в Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, авто Chevrolet Cruze на высокой скорости врезалось в дерево.

Иван Елисеев с женой. Фото: t.me

Иван Елисеев. Фото: Нацполиция

Напомним, в Ровно пьяный помощник бывшего депутата насмерть сбил военного и скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан.

Также мы сообщали, что под Новый год прокуратура передала в суд дело 16-летнего мажора Коли Харьковского, который устроил смертельное ДТП. При этом внезапно выяснилось, что в крови у погибшего водителя "Шевроле" обнаружили алкоголь. Теперь защита Харьковского будет использовать это в свою пользу.