В Мелитополе Запорожской области произошло ДТП, в котором легковое авто разорвало пополам. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

ДТП произошло на проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, авто Chevrolet Cruze на высокой скорости врезалось в дерево. В результате авария стала смертельной для женщины и мужчины, их тела были разбросаны по дороге.

По данным издания, спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тела людей.

Правоохранители выясняют все детали смертельного ДТП.

Ранее мы писали, что под Черкассами произошло смертельное ДТП. Водитель "Таврии" врезался в "ВАЗ" и погиб на месте от полученных травм. В салоне его авто находились женщина и ее малолетний ребенок. Их с травмами разной степени доставили в больницу.

Также сообщали, что на трассе под Днепром многодетная семья попала в ДТП. Погибли двое детей, третий оказался в тяжелом состоянии.

Кроме того, мы писали, что под Черниговом микроавтобус столкнулся с легковушкой. В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали 11 человек, из них один ребенок.