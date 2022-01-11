В аварии погибли два человека. Фото: ria-m.tv/news

В Мелитополе Запорожской области произошло ДТП, в котором легковое авто разорвало пополам. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

ДТП произошло на проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, авто Chevrolet Cruze на высокой скорости врезалось в дерево. В результате авария стала смертельной для женщины и мужчины, их тела были разбросаны по дороге.

По данным издания, спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тела людей.

Правоохранители выясняют все детали смертельного ДТП.

В Мелитополе в результате ДТП авто разорвало пополам

Ранее мы писали, что под Черкассами произошло смертельное ДТП. Водитель "Таврии" врезался в "ВАЗ" и погиб на месте от полученных травм. В салоне его авто находились женщина и ее малолетний ребенок. Их с травмами разной степени доставили в больницу.

Также сообщали, что на трассе под Днепром многодетная семья попала в ДТП. Погибли двое детей, третий оказался в тяжелом состоянии.

Кроме того, мы писали, что под Черниговом микроавтобус столкнулся с легковушкой. В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали 11 человек, из них один ребенок.

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