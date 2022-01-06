В деле Коли Харьковского, которого признали виновным в совершении смертельного ДТП в первой столице Украины, всплыли новые факты. С их помощью защита 16-летнего мажора намерена использовать это в пользу своего клиента.

Данную информацию журналистам подтвердили адвокат потерпевших Игорь Черняк и адвокат Харьковского Инна Данилова.

Стало известно, что в крови другого участника аварии, погибшего водителя "Шевроле" Игоря Носова обнаружили алкоголь.

Теперь защита Харьковского будет использовать это в свою пользу. Адвокат Харьковского Инна Данилова рассказала о готовности настаивать на том, что причин смерти Носова было две.

Защитник семьи погибшего Игорь Черняк напротив, уверен, что причина смерти Носова одна: несовместимая с жизнью совокупная травма тела.

"При проведении экспертиз, если найден в крови алкоголь, то это указывают как сопутствующий фактор. Но это не значит, что этот фактор как-то привел к смерти, потому что это не является причиной смерти, это не находится ни в одной причинно-следственной связи. По правилам проведения экспертиз, это следует указывать как сопутствующий фактор, но это не причина на ряду с ДТП, как это хочет объяснить или показать Данилова", - сказал Черняк

Напомним, что в конце октября Николай Харьковский за рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины. После ДТП Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявляя, что его "отмажут".

Однако следствие собрало довольно много доказательств того, что за рулем был именно Николай, и через время подросток признал вину в совершении аварии. После чего прокуратура передала дело в суд.

Мы также писали, что дело Коли Харьковского будет рассматривать в суде та же судья, которая ранее дала ему условный срок за стрельбу по людям.