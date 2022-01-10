11 человек, среди которых 11-летний ребенок, пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля. ДТП произошло возле села Городище Черниговской области вечером в воскресенье, 9 января. Об этом сообщает ГСЧС.

"9 января около 21:30 вблизи с. Городище Нежинского района на автодороге М-02 "Копти - Глухов - Бачевск" в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, из них 1 ребенок (2010 г. р.), которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, для деблокировки пострадавших привлекалось 9 человек и 3 единицы техники ГСЧС. Причины столкновения автомобилей не указаны.

Напомним, 9 января подо Львовом легковушка влетела в рейсовый автобус, пострадали ребенок и шестеро взрослых.

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