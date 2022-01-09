Ночью в воскресенье, 9 января, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошла авария с участием автобуса. Транспортное средство с 17 пассажирами перевернулось рядом с селом Дедилов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области сообщает ZAXID.NET.

По данным правоохранителей, водитель автобуса MAN наехал на отбойник и перевернулся на бок. В момент аварии в автобусе находились 17 пассажиров и два водителя.

На место происшествия прибыли правоохранители и три кареты скорой помощи. Медики осмотрели всех пассажиров и водителей. К счастью, никто из них не пострадал.

В то же время полицейские составили на водителя протокол за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой аварию.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате водитель легковушки и его пассажир погибли.

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