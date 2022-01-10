Утром в воскресенье, 9 января подо Львовом столкнулись легковое авто и автобус. Пострадали семь человек - в том числе пассажиры автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент случился на трассе Львов-Радехов-Луцк возле села Новый Став. Водитель Mazda, не справившись с управлением, выехал на встречку и влетел в рейсовый автобус "БАЗ".

В результате ДТП водитель легкового авто и его пассажиры, 9-летний мальчик и 35-летняя женщина, получили травмы. Также пострадали водитель автобуса и три его пассажирки в возрасте 22, 33 и 46 лет. Всех их госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, "Страна" писала о том, как ночью в воскресенье, 9 января, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошла авария с участием автобуса. Транспортное средство с 17 пассажирами перевернулось рядом с селом Дедилов.

Также мы сообщали, что в конце декабря во Львовской области 17-летний подросток на BMW протаранил маршрутку, пострадали люди.