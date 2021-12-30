На улице Львовской в городе Червоноград Львовской области 29 декабря 17-летний водитель BMW не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

"Водитель автомобиля "БМВ", 17-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "БАЗ", которым управлял 43-летний житель Сокаля. Кроме того, установлено, что водитель легковушки никогда не получал водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что в результате аварии водитель BMW и 41-летняя пассажирка автобуса, местная жительница, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту аварии следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения - Ред.).

Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее мы писали о том, что в среду, 29 декабря, в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб полугодовалый ребенок.

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