В среду, 29 декабря, в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб полугодовалый ребенок.

Об этом сообщает пресс-центр региональной полиции.

Авария случилась на трассе, вблизи поселка Ивановка Чугуевского района. Около 12:00 29 декабря в полицию сообщили о ДТП. По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова.

Водитель не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "Газелью".

"В результате аварии погиб шестимесячный ребенок, который находился в автомобиле на заднем сиденье и не был пристегнут ремнями безопасности. Его мать, управлявшая автомобилем, доставлена ​​с травмами в больницу", - сказано в сообщении.

Кроме того, в результате аварии механические повреждения получил грузовик MAN. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на Прикарпатье лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус, в результате два человека погибли на месте.

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