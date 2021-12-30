Сегодня утром, 30 декабря, на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик и эвакуатор. В результате аварии пострадали люди. Также сообщается о том, что движение по левым полосам дороги перекрыто в обоих направлениях.

Об этом информирует пресс-служба полиции в Telegram.

"Автопроисшествие на 44 км автодороги Киев-Чоп. Около 05:00 произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковое авто. Есть пострадавшие. Движение по левым полосам перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы занимаются регулированием и охраной места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Полиция просит водителей заблаговременно планировать свои маршруты учитывая указанную информацию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь на 29 декабря по ул. Металлистов в Соломенском районе Киева автомобиль KIA Sorento, за рулем которого мыл пьяный муж чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич, столкнулся сразу с двумя транспортными средствами.

Кроме того, мы также писали в среду, 29 декабря, в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб полугодовалый ребенок.