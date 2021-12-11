35-летний житель Червонограда находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а также оказал сопротивление и напал на полицейских, которые пытались призвать его к порядку. За содеянное задержанному грозит наказание – до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

10 декабря около 20.00 на оперативную линию поступило сообщение, что на улице Святого Владимира в Червонограде неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, ведет себя неадекватно, нарушает публичный порядок и угрожает окружающим.

По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульной полиции Червоноградского районного отдела правопорядка. Сотрудники пытались призвать злоумышленника к порядку, однако тот, не реагируя на законные требования, оказал сопротивление и напал на полицейских с ножом. Полицейские применили спецсредства и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Личность задержанного установлена — им оказался 35-летний житель Червонограда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, что в Германии мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда, в результате чего пострадали три человека.

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