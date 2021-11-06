В субботу, 6 ноября, в Германии мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда ICE. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает Bild.

Так, инцидент произошел между Регенсбургом и Нюрнбергом. В результате поножовщины пострадали три человека, серьезные ранения получили двое из них. Сейчас они под присмотром врачей, их жизни вне опасности.

Причины на данный момент выясняются. Однако версию теракта следователи уже исключили.

Самого виновника нападения задержала полиция. Им оказался 27-летний мужчина арабского происхождения. При задержании он вел себя неадекватно.

На нападение уже отреагировал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. Он рассказал, что сейчас правоохранители проверяют всевозможные версии и поблагодарил персонал поезда "за их мужественную работу, которая помогла предотвратить худшее".

Напомним, в Токио на пассажиров поезда в конце октября напал неизвестный мужчина с ножом, в результате чего пострадали не менее 15 человек. Позже выяснилось, что таким образом мужчина хотел заработать себе смертный приговор.

Также "Страна" писала, что испанская полиция в Мадриде открыла огонь по бездомному мужчине, который ножом угрожал местным жителям, а также поранил одному из сотрудников правоохранительных органов руку.