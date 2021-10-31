В Токио на пассажиров поезда напал неизвестный мужчина с ножом, в результате чего пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Известно, что мужчина начал размахивать ножом после того, как разлил неизвестную горючую жидкость и поджег ее.

Спустя некоторое время полиции удалось задержать виновника. Сопротивления при этом мужчина не оказал.

Сейчас движение поездов на линии, где произошло ЧП, остановлено.

Напомним, в Крыму украинский актер Алексей Комисарук, известный по ролям "авторитетов" в российских и украинских сериалах, напал на жителя Ялты с ножом.

Ранее "Страна" писала, что в японской столице мужчина напал с ножом на людей возле банкомата и ранил двоих человек. Пострадавших госпитализировали с травмами спины и бедер.

Также рассказывали, что в российском Санкт-Петербурге с ножом напали на сотрудника генконсульства Украины. Злоумышленника задержали и доставили в полицию.

Кроме того, сообщалось, как в Новой Зеландии мужчина набросился с ножом на людей в супермаркете, он успел ранить шестерых человек.