В Харькове мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика из-за того, что на спине его спортивного худи было написано "СССР". Молодой человек напал на него со словами: "Слава Украине".

Видео инцидента разошлось по радикальным пабликам.

Видео снимал сам нападавший. В первом кадре он показал перцовый баллончик, потом подошел к пожилой семейной паре, в которой мужчина был одет в синее худи с надписью "СССР". Судя по тому, видео снято в довольно темное время, инцидент произошел вечером.

Парень обратился к паре на русском языке: "Мужчина, можно вас на секунду, пожалуйста? Слава Украине!". Произнося последние слова, он распылил в лицо мужчины перцовый баллончик.

Напомним, в Киевской области радикалы вычислили и заставили на камеру извиняться двоих школьников, которые ранее спели гимн России и выложили видео в соцсетях.

Также "Страна" сообщала, что весной праворадикалы устроили "охоту" на российского рэпера Басту, который приехал в Киев. Несмотря на угрозы со стороны националистов, в Киеве все же состоялся концерт музыканта.

Также сообщалось, что в Одессе после ЛГБТ-прайда радикалы атаковали полицию.