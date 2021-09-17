Утром в пятницу, 17 сентября, в голландском городе Алмело неизвестный напал с ножом на людей, а после этого открыл стрельбу из арбалета с балкона квартиры.

Об этом пишет AD.

В результате инцидента двое людей были убиты, еще один получил ранения. При этом уточняется, что стрелявший из арбалета уже арестован, он также получил ранение при задержании.

Какие отношения связывали жертв нападения и какой мотив был у мужчины, сейчас устанавливает полиция. Правоохранители оцепили дом, в котором все произошло.

В сети появилось видео, как мужчина стоит на балконе с арбалетом, он без футболки, слышны выстрелы со стороны правоохранителей.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

Напомним, недавно в Полтаве девушка с зелеными волосами и изрезанными руками пришла в школу и расстреляла из арбалета учителей.

"Страна" писала о том, что известно о полтавской девушке Тае, расстрелявшей учителей из арбалета.

Кроме того, мы сообщали, что стрелявшая из арбалета в учителей девушка покаялась и назвала героем мальчика, отобравшего у нее оружие.