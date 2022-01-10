Дочь погибшего в ДТП, которое устроил 16-летний Николай Харьковский, водителя "Шевроле" Игоря Носова, Анастасия, опровергает информацию о том, что ее отец в момент аварии был пьян.

Эту информацию, со ссылкой на данные экспертизы, ранее распространила защита Харьковского, пытаясь использовать ее в своих интересах.

Дочь погибшего Игоря Носова считает, что данные экспертизы сфальсифицированы.

"3,65 промилле или танец на костях?.. Есть чёрное и белое, и есть вывод экспертизы о том, что папа находился в момент трагедии в стадии алкогольного опьянения, и увы, как ни странно, отсутствует вывод экспертизы - под чем всё-таки находился некий Николай (Коля Харьковский - Ред.), т. к. он боится уколов, но достаточно смел для того, чтобы дрифтовать на дорогах", - написала Анастасия Носова в своем посте в Инстаграм.

Она сказала, что судя по данным экспертизы, в крови ее отца обнаружено 3,65 промилле алкоголя - это свидетельствует о состоянии крайне сильного опьянения. Но по словам Носовой, ее отец не пил.

"Помимо выводов экспертизы ещё имеется 58 прожитых лет, я знаю, кем был отец, какой образ жизни он вёл. Его слабостью были музыка, литература, спорт - уж точно НЕ алкоголь. 3,65 промилле для меня в этой истории - вода. Вода, которая размывает фокус общественности от основного", - добавила Анастасия Носова.

Кроме того, как сообщает дочь погибшего, в выписке судмедэкспертизы причина смерти указана одна - несовместимая с жизнью совокупная травма всего тела.

Анастасия напоминает, что ее отец не нарушал ПДД.

"Расскажу про обстановку у папы дома в тот вечер - на кухонном столе стоял недопитый чай, в холодильнике находились судочки с едой на работу, в комнатах царил военный порядок. Выезжал он из дому. У меня нет повода сомневаться в папе, разве что сама смерть ему наливала", - заявила Анастасия Носова.

По ее словам, наличие алкоголя в крови ее отца не изменяет степень вины Николая Харьковского. И призывает сторону защиты Харьковского не марать в публичном пространстве имя ее отца.

Напомним, что в конце октября Николай Харьковский за рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины. После ДТП Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявляя, что его "отмажут".

Однако следствие собрало довольно много доказательств того, что за рулем был именно Николай, и через время подросток признал вину в совершении аварии.