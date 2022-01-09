Минувшей ночью в Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в воскресенье, 9 января.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 03:59. Прибыв на место вызова, они выяснили, что возгорание произошло в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажки.

По данным ГСЧС, жители дома покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.

Спасатели добавили, что во время ликвидации пожара на улице возле дома было обнаружено тело погибшего мужчины. Предварительно, он выпрыгнул из квартиры, где произошел пожар.

В результате пожара полностью выгорела одна из комнат квартиры. Спасатели боролись с огнем на площади 15 квадратных метров около часа.

Напомним, в декабре в Деснянском районе столицы произошло два пожара в девятиэтажках. В ходе тушения пожара бойцам ГСЧС удалось спасти двух человек, их вывели на свежий воздух, медицинская помощь им не понадобилась. Вместе с тем, в результате пожара погиб мужчина.

Также мы писали, что в Кривом Роге в частном доме взорвался газовый баллон. Пострадали два человека.