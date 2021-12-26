В Саксаганском районе Кривого Рога на территории частного домовладения произошел взрыв. Известно, как минимум, о двух пострадавших.

Об этом сообщает издание "Первый городской" со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 26 декабря.

По данным издания, инцидент произошел на улице Владимира Великого в пристройке к гаражу, где хозяева домовладения хранили газовый баллон. Его использовали для обогрева рабочие, занимавшиеся в это время укладкой плитки. По неизвестным причинам, газовый баллон взорвался.

По предварительным данным, пострадали двое рабочих. Их госпитализировали в городскую клинику с ожогами лица и шеи.

На месте работают спасатели и сотрудники газовой службы.

В Кривом Роге на территории частного дома пострадали люди при взрыве газового баллона. Источник: Первый городской

Ранее "Страна" сообщала, что в селе подо Львовом в жилом доме взорвался газ. В результате пострадали 5 человек. В результате взрыва дом был полностью разрушен.

Также мы писали, что в городе Каменское Днепропетровской области в жилой пятиэтажке взорвалась газовоздушная смесь. В результате произошел пожар. Один человек пострадал. Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже на площади 50 квадратных метров.