Из-за взрыва газа, который произошел 27 ноября в пятиэтажке города Новая Одесса Николаевской области без жилья остались собственники 30 квартир.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников и 1 человек местными органами власти временно размещен в гостинице", - говорится в сообщении.

Кроме того, до сих пор спасатели продолжают ликвидацию последствий взрыва, совершая вывоз строительного мусора.

"По состоянию на 07:00 30 ноября вывезено 24 м3 строительного мусора (с начала работ 154 м3). На месте остаются развернутыми две палатки ГСЧС и палатка Красного Креста. Для дежурства от ГСЧС привлечены 3 человека и 4 единицы техники", - указали в ГСЧС.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в пятиэтажке города Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв газа. В результате были разрушены два этажа дома.

"Страна" также писала, что на месте взрыва, произошедшего в жилом доме Новой Одессы в Николаевской области, спасатели вытащили тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть. Также 27 ноября под завалами дома в Новой Одессе нашли тело второго и третьего погибших в результате взрыва.