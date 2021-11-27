Полиция открыла уголовное производство после взрыва в Новой Одессе. Под завалами ищут двоих человек
Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва дома в городе Новая Одесса Николаевской области.
В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали. Еще двоих людей ищут под завалами, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".
Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
На месте работают полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.
Напомним, что в субботу, 27 ноября, в пятиэтажке города Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв газа. В результате разрушены два этажа дома.
К вечеру, на месте взрыва спасатели вытащили тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть.