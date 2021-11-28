В ночь на воскресенье, 28 ноября, спасатели обнаружили под завалами дома в Новой Одессе тело третьего погибшего.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В результате взрыва погибли 3 человека (в 16:46 и в 23:25 27 ноября и в 16:10 28 ноября подразделениями ГСЧС изъяты тела из-под завала) и пострадали 3 человека . Из дома проведена эвакуация 54 человек", - говорится в сообщении.

Вместе с тем спасатели уточнили, что у одного пострадавшего обнаружили перелом предплечья – его пришлось госпитализировать. Еще двое после шокового состояния и осмотра медиками от госпитализации отказались.

"В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана ГСЧС) продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможного заблокированного лица. Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно (личный состав меняется через каждые полчаса)", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в субботу, 27 ноября, в пятиэтажке города Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв газа. В результате разрушены два этажа дома.

"Страна" также писала, что на месте взрыва, произошедшего в жилом доме Новой Одессы в Николаевской области, спасатели вытащили тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть. Также сегодня под завалами дома в Новой Одессе нашли тело второго погибшего.