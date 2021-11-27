В Николаевской области из поврежденного в результате взрыва газа дома эвакуировали 50 человек. Спасатели обнаружили под завалами тело женщины без сознания. Она проживала на четвертом этаже пятиэтажки, передает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 11:30 в доме разрушены две квартиры на 4 и две квартиры на 5 этажах", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате в результате взрыва пострадали три человека. Их спасли подразделения ГСЧС и передали медикам. У одного из пострадавших перелом руки, еще у одного - повреждение хребта. Два человека в шоковом состоянии. Сейчас проводятся работы по демонтажу разрушенных этажей многоэтажки.

По состоянию на 13:00 в ходе демонтажа разрушенных элементов дома было выявлено тело женщины без сознания из квартиры на 4 этаже.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

Напомним, в городе Новая Одесса в Николаевской области прогремел взрыв в многоэтажке. По информации спасателей, в результате взрыва были разрушены 4 и 5 этажи здания. К месту происшествия была направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 единица техники). От ГСЧС привлечены 75 человек и 14 единиц техники.

Недавно мы писали о том, как после короткого замыкания холодильника в жилом доме Киева взорвался газ и начался пожар. Инцидент случился в Шевченковском районе столицы.