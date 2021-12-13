Во Львове прогремел взрыв в жилом доме. Спасатели вытащили из огня трех человек. Фото
Во Львове произошел взрыв в жилом доме, который привел к возгоранию. Спасателям удалось вытащить из огня трех человек.
Об этом сообщается в Фейсбуке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Информация о происшествии поступила спасателям 13 декабря в 17:35. Как им сообщили, в трехэтажном жилом доме под номером 28 на улице Замарстыновской, в квартире на втором этаже произошел взрыв бытового газа. После чего начался пожар.
Спасатели выехали на вызов и уже к 17:55 локализовали огонь. В 18:22 его полностью ликвидировали.
Подразделения ГСЧС спасли трех жителей. С ожогами средней степени тяжести пострадавших госпитализировали в больницу.
Взрывом была разрушена межкомнатная перегородка, огнем повреждено деревянное перекрытие в квартире между вторым и третьим этажами.
От ГСЧС к борьбе с пожаром привлекались 20 человек и четыре единицы техники.
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