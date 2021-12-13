Во Львове произошел взрыв в жилом доме, который привел к возгоранию. Спасателям удалось вытащить из огня трех человек.

Об этом сообщается в Фейсбуке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о происшествии поступила спасателям 13 декабря в 17:35. Как им сообщили, в трехэтажном жилом доме под номером 28 на улице Замарстыновской, в квартире на втором этаже произошел взрыв бытового газа. После чего начался пожар.

Спасатели выехали на вызов и уже к 17:55 локализовали огонь. В 18:22 его полностью ликвидировали.

Подразделения ГСЧС спасли трех жителей. С ожогами средней степени тяжести пострадавших госпитализировали в больницу.



Взрывом была разрушена межкомнатная перегородка, огнем повреждено деревянное перекрытие в квартире между вторым и третьим этажами.

От ГСЧС к борьбе с пожаром привлекались 20 человек и четыре единицы техники.

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