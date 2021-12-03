В микрорайоне Южный города Покровск, что в Донецкой области, в квартире на 9 этаже 9-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины в четверг, 2 декабря.

По данным спасателей, разрушений несущих конструкций в жилом доме нет.

Сообщается, что в результате происшествия травмирован человек.

От ГСЧС были привлечены к работе 11 человек и 4 единицы техники.

В Донецкой области в жилом многоэтажном доме произошел взрыв. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

Напомним, что недавно после короткого замыкания холодильника в жилом доме Киева взорвался газ и начался пожар.

Ранее "Страна" сообщала, что в понедельник, 29 ноября, в Волынской области произошел взрыв газа в котельной на территории одной из школ. В результате она была разрушена, учебное заведение осталось без отопления. Из школы эвакуировали 82 человека, среди которых 64 ученика. Температура в учебном заведении снизилась до +3 градусов, учебный процесс был приостановлен. Пожара не возникло, однако котельная была разрушена. По данным спасателей, обошлось без жертв и пострадавших.

Также мы писали, что 27 ноября в Николаевской области в пятиэтажке взорвался газ, в результате были разрушены два этажа, погибли три человека.