В канадском городе Комокс на военной базе произошел взрыв. В результате, по предварительным данным, ранения получили десять человек.

Об этом со ссылкой на представителя базы капитана Брэда Литтла сообщает CBC.

Взрыв случился в четверг, 18 ноября, около 09:00 по местному времени (19:00 по киевскому времени - Ред.) в здании казармы, где сейчас проходят ремонтные работы. Теперь оно сильно повреждено. Уточняется, что взрыв произошел "на некотором расстоянии" от места, где находятся самолеты базы, и не причинил никакого вреда ни самолетам, ни объектам аэродрома.

В результате взрыва десять человек получили ранения. Шесть из них прошли лечение в медсанчасти военной базы, трое были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Еще одного раненного в тяжелом состоянии доставили по воздуху в больницу вместе с бригадой интенсивной терапии.

Военные пока не называют причину взрыва.

Напомним, "Страна" писала о том, что военная база в пригороде Вашингтона - штате Мэриленд в среду, 20 октября, была закрыта из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.

Также мы писали о том, что в сентябре 2021 года на базе ВВС США в Огайо вспыхнула стрельба. Военные закрыли доступ на территорию.

А несколькими годами ранее, в сентябре 2019-го 600 тысяч человек решили штурмовать секретную военную базу США, чтобы увидеть инопланетян.