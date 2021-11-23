Во вторник, 23 ноября, на фабрике EDePro, производящей топливо для противоградных ракет и расположенной в районе Бубань-Поток под Белградом (Сербия) произошла серия взрывов. Из-за них погибли не менее двух рабочих. Еще около 16 человек получили ранения и попали в больницы с тяжелыми ожогами.

Об этом сообщает "Евроньюс".

Первый взрыв прогремел около 14:00 на складе готовой продукции участка по производству противоградовых ракет. Его отголоски были слышны в Белграде, расположенном в 15 километрах.

Предполагается, что жертв может быть больше. Несколько человек еще числятся пропавшими без вести, и поисково-спасательные работы продолжаются.

В момент взрыва на заводе находились более 100 рабочих, а на складе - около 500 ракет. На место происшествия немедленно выехали более 10 пожарных машин и десятки спасателей.

Полиция оцепила зону взрывов, над которой поднялся столб густого дыма. На парковке перед заводом загорелись несколько автомобилей.

Причины ЧП выясняются.

В 2008 году в результате другого взрыва на том же заводе ранения получили трое рабочих.

В начале июня "Страна" сообщала, что в сербском городе Чачак на оборонной фабрике "Слобода" случился пожар. Загорелись склады с боеприпасами, произошла серия мощных взрывов.

В середине месяца на том же заводе опять гремели взрывы.