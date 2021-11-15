На западе Англии, в Ливерпуле, взорвался автомобиль. Вследствие взрыва погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает BBC.

Взрыв, вследствие которого погиб один человек, произошел возле крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии. Туда и доставили пострадавшего. Его жизни ничего не угрожает.

Как передает полиция, в связи с инцидентом арестовали трех человек, подозреваемых в причастности к терроризму.

"Предполагается, что в момент взрыва погибший мужчина находился в такси. Водитель автомобиля также пострадал, он госпитализирован и остается в стабильном состоянии", - указывается в сообщении

В то же время правоохранители пока не называют имен жертвы и арестованных, также ничего не известно о мотивах нападения. Впрочем, следователи сообщают, что рассматривают все возможные версии взрыва.

Emergency services called to Liverpool Women's Hospital



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Ранее мы писали о том, что в одном из кафе города Актау в Казахстане прогремел мощный взрыв. В результате здание разрушено полностью, однако о пострадавших не сообщается.

Также "Страна" сообщала, что в Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке) произошел взрыв бензовоза, в результате которого погибли сотни людей.