В одном из кафе города Актау в Казахстане прогремел мощный взрыв. В результате здание разрушено полностью, однако о пострадавших не сообщается.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.

"7 ноября в 22:25 (19:25 мск) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау по адресу микрорайон 29А при неизвестных обстоятельствах произошёл взрыв", - заявили в департаменте.

Вследствие взрыва здание полностью разрушилось. Причина взрыва и площадь разрушения на данный момент устанавливаются.

Информация о пострадавших после взрыва не поступала.

Как пишут местные издания, инцидент произошел в кафе "Аянат".

При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва кафе. Запись публикует местный Telegram-канал.

На кадрах можно увидеть, как в результате инцидента здание оказалось полностью разрушено.

Помимо этого, в местных пабликах также показали, что осталось от кафе в Актау после взрыва.

Ранее мы писали о том, что в ночь со среды на четверг, 28 октября, в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский случился сильный взрыв. По состоянию на утро среды, 3 ноября, в Харьковской области продолжается горение остатков газового конденсата на месте взрыва.

Кроме этого, в прошлом месяце на территории детского сада "Вербиченька", который расположен в Обуховском районе Киевской области, прогремел взрыв. В результате инцидента полностью разрушены стены и перекрытие пищеблока. По предварительным данным, там взорвался газ.