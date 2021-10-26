На территории детского сада "Вербиченька", который расположен в Обуховском районе Киевской области, прогремел взрыв. В результате инцидента полностью разрушены стены и перекрытие пищеблока. По предварительным данным, там взорвался газ.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели уточняют, что взрыв случился в селе Кодаки Васильковской городской общины.

"По прибытию спасателями было установлено, что произошел взрыв газа без последующего горения в помещении пищеблока смежном с котельной на территории детского учебного заведения", - говорится в сообщении ГСЧС.

Предварительно, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Причину взрыва в здании пищеблока устанавливают. На месте ЧП работали 10 спасателей и две единицы техники.

Напомним, в Киеве взорвалась и сгорела электроподстанция на Оболони, 8 домов остались без света.

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