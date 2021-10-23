Вечером в пятницу, 22 октября, в Китае произошел взрыв на химическом заводе Zhonggao Chemical, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Так, взрыв произошел на заводе, расположенном в автономном районе промышленного парка "Баинь Аобао". Предварительно установлено, что взрыв случился в цехе окисления.

В результате инцидента четыре человека погибли. Еще один находится в тяжелом состоянии, а двое рабочих получили незначительные травмы.

Причины пока не уточняются, однако ситуацию взяли под общественный контроль. Пожар удалось быстро потушить, сейчас на месте инцидента работают следователи.

Напомним, число жертв взрыва, который произошел в пороховом цехе под Рязанью (Россия) выросло до 16 человек. По предварительным данным, никому из пропавших без вести спастись не удалось.

Ранее "Страна" писала о том, что на предприятии в Житомире взорвалась 200-литровая бочка, три человека получили ожоги.

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