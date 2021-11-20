Спикер верхней палаты польского парламента - Сената - Томаш Гродзкий заявил, что неизвестные прислали ему посылку с угрозами и взрывчаткой. Опасное отправление передали Государственной службе охраны.

Об сам Гродзкий написал днем 20 ноября в своем Твиттере.

По его словам, посылка пришла прямо в Сенат.

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозами расправы и взрывчаткой", - сообщил Гродзский.

Он добавил, что посылку приняли компетентные службы парламента, и выразил надежду, что правоохранители быстро найдут преступника.

Как передают СМИ, после проверки посылки Государственной службой парламента выяснилось, что в ней находится неизвестное вещество, которое потом идентифицировали как взрывчатку.

Летом "Страна" сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время публичного выступления на День независимости республики рассказал о перехвате на границе с Литвой беспилотника со взрывчаткой.

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