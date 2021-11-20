Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий начинает турне по Европе для подготовки к отражению "угрозы с востока".

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Глава кабмина Польши намерен объехать несколько стран Евросоюза, в том числе Литву, Латвию и Эстонию. В воскресенье, 21 ноября, у него пройдут встречи с премьерами этих стран.

После этого запланированы визиты в остальные страны Европы, как входящие в Евросоюз, так и вне блока, чтобы представить текущую геополитическую ситуацию и предпринять превентивные меры перед возможными действиями, которые могут происходить с восточной стороны.



"Так, чтобы мы как Европейский союз и Европа или Евроатлантический союз могли подготовиться к потенциальной угрозе с востока", - объяснил Мюллер намерения премьера.



Как утверждает представитель польского кабмина, Варшава наблюдает "с восточного направления" "кибератаки, действия, касающиеся манипулирования ценами газа и манипулирования поставками газа, чтобы влиять на энергетический кризис и на цены на энергию во всей Европе".

Речь идет о строительстве газопровода "Северный поток – 2". Кроме этого, обострился и вопрос с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.

По словам Мюллера, такой геополитический кризис может продолжаться "в течение многих месяцев, а, может, и лет".

Ранее "Страна" сообщала, что польский премьер заявил, что миграционным кризисом Лукашенко и Путин отвлекают внимание от Украины. Моравецкий считает, что Беларусь использует мигрантов как оружие против западной Европы, и добавил, что "защищая польскую границу, мы защищаем всю Европу".

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