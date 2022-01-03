Под Киевом спасатели 3 января тушили масштабный пожар в многоэтажном здании. Инцидент, в результате которого в пятиэтажном доме выгорело 800 квадратных метров, произошел в Вышгороде. Из огня спасли двух человек. Остальные находящиеся в здании люди эвакуировались самостоятельно.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

По данным ГСЧС, спасатели боролись с огнем в жилой многоэтажке около четырех часов. Сообщение о возгорании на крыше пятиэтажного дома в городе Вышгород на улице Спасской в службу спасения поступило в 07:12 понедельника, 3 января.

По прибытию было установлено, что горит мансардный этаж 5-этажного дома на площади 800 кв. м. В 10:10 пожар был локализован и в 11:40 - полностью ликвидирован.

На тушении пожара было задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

По данным полиции, здание в котором произошел пожар - это отельный комплекс. По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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