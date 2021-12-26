В воскресенье, 26 декабря, под Киевом, в Бориспольском районе, произошел масштабный пожар на пилораме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, сегодня в 13:26 в селе Мартусовка Бориспольского района в рядом расположенных зданиях пилорамы и склада возник пожар на общей площади 1 тыс. кв. м.

"Предварительно жертв и пострадавших нет", - указали в ГСЧС.

При этом на данный момент ликвидация пожара продолжается. К тушению пламени привлечены 25 человек и 8 единиц техники. Из них от ГСЧС 15 человек и 3 единицы техники.

Ранее "Страна" рассказывала, как ночью в субботу, 25 декабря, в Харькове на улице Тюринская вспыхнул пожар в двухэтажном складе. Предварительно установлено, что загорелись офисные и торговые помещения здания, который вплотную были расположены к деревянной пристройке и хозяйственным постройкам.

Кроме этого, в ночь на 25 декабря в селе Веселый Кут в психоневрологическом интернате произошел пожар. Персоналу пришлось эвакуировать 131 человека.

Также сегодня ночью львовские пожарные тушили возгорание, вспыхнувшее в поезде "Киев-Ужгород". Инцидент произошел около 03:45.