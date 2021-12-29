Причиной масштабного взрыва и пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области стало нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Ивано-Франковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - пишет пресс-центр.

По данным следствия, вечером во вторник, 28 декабря, на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы вспыхнул пожар. Погибли три пациента – две женщины и мужчина. Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Они госпитализированы.

По предварительным данным, причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности.

Как объяснили в МВД, в реанимации работали одновременно пять кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

После трагической гибели одного из пациентов больницы от Сovid-19, один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы. В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вчера в Ивано-Франковской области в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв, пострадали люди.

По информации полиции региона, воличество жертв взрыва и пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области возросло с двух до четырех человек. Кроме трех пациентов, которые умерли из-за ЧП, один скончался от коронавируса.

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