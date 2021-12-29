Количество жертв взрыва и пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области возросло с двух до четырех человек. Еще трое пациентов пострадали.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, причины пожара в медучреждении устанавливаются. Возгорание произошло на первом этаже реанимационного отделения. В результате пожара погибли три человека, еще один человек скончался во время ЧП от коронавирусной болезни. Кроме того, пострадали три человека.

На месте ЧП работали следственно-оперативная группа, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты, спасатели и другие экстренные службы.

Спасатели безотлагательно эвакуировали людей из больницы, а в дальнейшем ликвидировали пожар. Предварительно установлено, что три человека погибли при пожаре, еще один человек умер от коронавирусной болезни. Все погибшие были пациентами больницы. Кроме того, еще три человека пострадали в результате возгорания. Они были госпитализированы в Ивано-Франковскую ОКБ.

На месте происшествия полицейские обеспечивают охрану общественного порядка. Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара.

Напомним, в Кировоградской области горел психоневрологический интернат, во время пожара были эвакуированы 130 человек.

Также мы писали о том, что недавно в России в реанимационном отделении ковидной больницы произошел пожар, погибли люди.